內地政府傳計劃將恒大一拆三　納入國企

報道指，重組方案將分拆恒大地產、汽車及商業項目，並將以國有企業為基礎，實際上就是將恒大變成一家國企。報道續提到，中國政府希望保護購買了恒大物業和理財產品的投資者，更重要的是消除這家公司若無力還債會對中國經濟造成的廣泛效應。

另外，恒大宣布，周四(23日)到期的一筆人民幣債息已協商解決後，其在美國掛牌的預託證券(ADR)折合收報3.11港元，較港股周二收市價急升37.21%。

外媒引述摩根士丹利的經濟學家預計，內地當局或在未來一周對「一家陷入困境的房地產開發商」啟動有管理的債務重組，然後在10月份放鬆政策以遏制對整體經濟的溢出效應。

報告引述邢自強等經濟學家在周二(21日)的報告寫道：「監管機構有一個機制來應對房地產開發商違約並降低系統性風險」，並補充指，如果這些行動被推遲，則可能會對內地第4季度GDP增長造成1個百分點的影響。

包括花旗在內的其他機構現在都預計，內地當局會幫助中國恒大。全球風險資產當天重挫，而隨着內地股市在節後恢復交易，短期全球目光都集中在內房債務危機。周三一個令人鼓舞的信號出現，乃根據公告，恒大地產周四將支付2025年到期、息票5.8%的債券的利息。

摩根士丹利在基本情景中預計，內地GDP的兩年復合年增長率受到的影響將很小，在「迅速干預和政策放鬆」的情況下，第4季度GDP可能從上一季度的4.7%反彈至5%以上。