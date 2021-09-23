鄧建初：每次股災演繹方式均不同　有冇路好捉？

初哥經歷多次股災，包括今年至今的「金融戰爭」，皆能避過浩劫。只有2001至2003年的黑暗歲月，糊里糊塗輸大錢。歷史總是驚人地相似，股災重臨，股民不易事前察覺，只因每次演繹方式不同。

1987年香港期指開通後不久，美國突然由電腦程式買賣盤被觸發拋售大量股票，引爆環球股災。1997年正值回歸，遇着股壇大鱷精心炮製的亞洲金融風暴。2007年美國雷曼兄弟次按爆煲之金融海嘯， 2018年美國總統特朗普發動中美貿易戰，以至今年初美國開始打壓中概股的金融戰爭，及內地全方位整頓企業文化所引致的中資板塊輪流暴跌，都是股災。

上述歷次股災的成因不同，印證每次股市崩圍皆有不同方式演繹，所以令股民冷不提防。事前並沒有很多人估到的黑天鵝事件，才會造成極大傷害。反觀人人談論的「大件事」，多數不會對股市造成震撼性大瀉，這就是股票的玄妙之處。

美國以國家安全為由，制裁中國企業，並禁止美資及美國居民投資中企。中概股紛紛回流香港作第二上市，以防不時之需；受限制令所累，該類股票慘受洗倉，股價跌幅駭人。

「成也蕭何、敗也蕭何」，過往靠大量借貸擴張版圖，乘樓市大牛，話事人更曾進身內地首富。現時樓價下滑，債項無力償還，火燒連環船，股價跌幅慘不忍睹，重蹈九七年來港狂借孖展炒樓人士的宿命。證明處於高峰期仍大量借貸是極為危險，股民應引以為鑑。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)