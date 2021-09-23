道指升338點　油價漲2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.44；港匯見7.7851；離岸人民幣(CNH)報6.4701；美元兌日圓處109.78；歐元企1.1689，英鎊報1.3617。金價報1,767.86美元。布油報75.85美元，紐油企71.94美元。比特幣報4.35萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水220點。

●道指結束連續4日跌勢，收報34,258點，升338點或1%；標指收報4,395點，升41點或0.95%；納指收報14,896點，升150點或1.02%。

●美國聯儲局議息後，決定一如市場維持利率不變，並指如果美國經濟繼續復甦，將確定很快落實縮減量化寬鬆(QE)政策，但未有提供具體時間；同時預期明年將會加息。

●聯儲局主席鮑威爾表示，如果經濟取得進展是符合預期的，聯儲局可能會在下次議息時(即11月初)採取行動，但指這需要合理的良好的就業報告，以滿足縮減量化寬鬆(QE)的條件。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報24,516點，較港股周二(21日)收市高295點或1.2%。

●外媒報道，英國政府部長人員承認，在聖誕節前及時「完全解決與供應鏈相關的問題」已經為時已晚。

●白宮新聞秘書Jen Psaki周三(22日)表示，美國行政管理和預算局(OMB)正計劃緊急方案，以應對延遲債務上限的議案可能不獲國會通過。

●紐約11月期油收報每桶72.23美元，升1.74美元或2.47%；布蘭特11月期油收報每桶76.19美元，升1.83美元或2.46%。

●紐約12月期金收報每安士1,778.8美元，升60美仙。

●評級機構穆迪首席經濟學家Mark Zandi在一份報告中警告稱，美國的債務違約將對其從新冠肺炎疫情中逐漸復甦的經濟造成「災難性打擊」，引發堪比美國大蕭條時期的經濟衰退。

●英國富時100指數收報7,083點，升102點或1.47%；法國CAC指數收報6,637點，升84點或1.29%；德國DAX指數收報15,506點，升158點或1.03%。