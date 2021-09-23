內房債彈有幾大殺傷力？反壟斷旋風襲港　樓價會點走？

內地監管大棒殺完科技股、教育股，濠賭股，內房股，終於殺到香港本地股，弄得港股周初破底而下，市場正關注全國最大的房企債務危機如何收科。不過，筆者認為，這家房企的債彈風險可控，不會演變成系統性風險，更不應與當日美國雷曼危機相提並論，皆因目前中國金融市場開放程度遠不及當年的美國。

不過，拆債彈係一回事，要推動「房住不炒」，係另一回事，影響亦更深遠。所謂「房住不炒」，即房子用來住，不許炒，更清楚地講，即住房不可作為資產投資炒賣。如是者，有三大後果，第一，住房冇得炒，少咗個吸納市場資金的投資資產；第二，內地樓價將會跌，皆因少咗投資需求；第三，內房企業的暴利時代告終，資金將由內房行業撤出至其他行業，金融將會是其中一個落腳地。

咁講法，中、港兩地金融咪有運行？理論上係，但實際上當然好多變數，尤其唔知監管風暴下個目標係邊個板塊，都係反彈減磅，撈貨就能忍則忍。

回說內房，內地樓價睇跌，在找到承接水平前，溢出效應將持續影響全球資產市場。畢竟這些年中國人是全球資產的最大買家，當中國人本土市場物業資產唔再升值，甚至要搬錢回國應付償債，拋售海外資產套現的壓力可以預見。

至於說，少咗有錢人南來買港樓的話，對香港樓價影響有多大？反正如今官方柯打香港發展商要幫手增加住房供應，起多啲公營房屋，相信發展商並沒有選擇的餘地，只有盡量迎合政府需要，市場供應增多，私宅投資需求又受壓抑，意味地產股的利潤空間將受擠壓，股價調整壓力亦隨之而來，在評估到具體影響前，都係行人止步。

內地要搞房住不炒，又限購、又限價，呢啲都同香港奉行的自由市場運作大不同。若然香港的私有產權概念在兩制下受保障，這些措施不會在香港出現。只是，到底香港樓市與內地主要城市應該有多少差距？一河之隔的深圳樓價若然作出較大的調整，香港新界北的樓市又會受多大影響？一句到尾，隨着香港經濟進一步融入大灣區，區內樓價長遠關連性必增加，即差距會逐步拉近。咁即係點？記得樓係要嚟住，唔係要嚟炒囉！

東網產經專欄作者 帥哥