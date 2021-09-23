華人置業出售恒大股份勁蝕13.7億元　尋求1年內清倉

該公司表示，已根據上市規則向董事授予出售授權尋求相關股東批准，以代替召開股東大會，以於9月23日起計12個月期間，出售集團持有的全部或部分授權股份，即約7.51091億股恒大股份(佔恒大已發行股本約5.66%)。

華置表示，假設目前持有之全部7.51091億股授權股份將於2021年按授權股份於上日(21日)收市價每股2.27元出售，預期截至今年12月31日止年度因可能出售事項而於其他全面收益錄得已變現虧損約94.863億元(有待審核)。

集團指出，是否決定進行可能出售事項，或其程度，將取決於多項因素，包括但不限於授權期間之現行市場氣氛及市況。儘管集團目前擬進行可能出售事項，概不保證集團最終將進行可能出售事項之任何部分。