施羅德：亞洲高息股債具優勢

環球經濟逐步從疫情中復甦，市場回復正常指日可待，但投資者亦開始擔心各國相繼縮減資產負債表，將抽緊市場資金。當復甦勢頭不似預期，金融市場將會變得波動。事實上，各地經濟重啟步伐參差，相對落後的亞洲市場，或可憑後勁同時發揮穩定及增長作用，因此於未來不明朗的市況下可看高一線。

目前雖然仍對經濟增長預測維持樂觀態度，但亦留意到市場上的潛在風險。例如經濟復甦刺激需求，但供應未同步回升。在供應短缺下，經濟增長可能會出現瓶頸，拖慢復甦步伐。若「求過於供」的情況持續，通脹更有可能加劇。

然而，高通脹只屬短暫，當生產力回復正常，則可避免出現滯脹的情況。在供求失衡及增長放緩的問題上，由於亞洲經濟體更多處於供應一方，隨着疫苗接種率在亞洲各國持續上升，區內經濟增長以及企業盈利，可望受惠於全球需求上升。

另一方面，有分析擔心歐美縮表將抽走亞洲及新興市場的資金，重演2013年「退市恐慌」的危機。但相信歐美央行已吸取經驗，加強與市場溝通，以免恐慌情況再度出現；加上目前外資持有區內債券比例已較當年明顯減少，亞洲及新興市場需面對的風險亦相對降低。

在市場充斥不明朗因素下，若想同時追求收入回報及增長潛力，亞洲高息股票、債券及房產信託基金均各具優勢。傳統上，亞洲企業的派息率較歐美企業落後，但這可能反而促使管理層通過提高派息，以增加股票的吸引力。同時，亞洲企業的盈利能力及負債情況在過去10年均有改善，讓它們具備更優厚的條件派出高息。

此外，高息企業經營情況、財政狀況及現金流大多較為穩健，股價波動幅度亦可能因而較小，幾項因素都支持亞洲高息股的表現。

由於市況預期將轉趨波動，債券在平衡風險上將起到穩定作用，亞洲債券更兼具較高孳息率的優勢。若以相同的信貸評級計算，亞洲債券的孳息率一般較已發展國家企業為高，對於追求高收益的投資者可能更具有吸引力。

另外，亞洲房地產信託基金（REITs）亦能爭取穩定而較高的潛在回報。REITs優點在於能以較少資金，投資商場、寫字樓、住宅或物流貨運中心等較大型的房產項目。現時部分區內REITs的派息率達4厘以上。由於去年疫情初期REITs的價格顯著回落，預期經濟重啟將對其價格帶來支持。

若按行業區分，不少亞洲企業都各具利好因素。疫情改變了不少人的生活模式，網上應用更加盛行，支持5G、電子商貿、半導體、硬件等新經濟板塊；其中，南韓及台灣市場的優勢則更為突出，並在相關生產領域處於全球領先地位。若未來有關產品的需求持續上升令價格高企，相信將惠及公司的盈利表現。另外，亞洲的電商發展相對成熟，支持區內與物流及數據中心相關的REITs表現。

若經濟復甦後勁不繼而資金又收緊，市場的波動性將加劇。投資者必須謹記3大原則：第一，精選投資項目；第二，分散投資；第三，按市況適時動態調整投資策略。正如股神巴菲特所說，「當潮水退去時，就知道誰在裸泳」。

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