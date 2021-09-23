港股曾飆逾600點 恒大勁彈三成 內房內銀股跟升

港股假期後好友發力，恒生指數升幅一度擴至逾600點，高見24,827點，暫維持逾500點升幅。國企指數升240點；科技指數升170點，主板成交350億港元。

中國恒大宣布，今日到期的一筆人民幣債息已協商解決，股價急彈32%，高見3元。恒大物業、恒大汽車及恒騰網絡亦飆7%至11%。

早前被拖累的內房及內銀股亦做好，融創中國飆16%；碧桂園升11%；富力地產及龍湖集團升一成；中國海外升7%。中國平安升4.5%；民生銀行升11%；招商銀行升7.6%。

大型科網股推高大市，騰訊升3.3%；美團飆5%；京東集團升3.4%；快手升4.2%；嗶哩嗶哩升5.5%；阿里巴巴倒升0.1%。

【09:20】港股做好 科網及金融股領漲 恒大勁彈15%

美股結束4日跌勢，港股周四(23日)持續反彈，恒生指數升392點或1.62%，報24,614點。國企指數高開151點或1.76%，報8,792點；科技指數升126點或2.03%，報6,369點。

大型科網股普遍做好，騰訊升2.2%；美團升3.2%；京東集團升3.1%；小米集團升1.3%；阿里巴巴跌0.4%。

其他重磅藍籌向好，友邦保險再飆3.6%；滙豐控股升1.3%；香港交易所升1%；中國平安升0.7%。

中國恒大債務危機紓緩，股價急彈15%。內房股跟升，融創中國飆9.4%；富力地產升7.5%；華潤置地升6.3%。