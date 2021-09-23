許繹彬：港股或現技術性反彈 投資宜短不宜長
2021年09月23日 10:35
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中國恒大(03333)債務危機引發港股出現洗倉朝，單從港股點數來看，大市低位暫見23,771點，重返去年3月新冠疫情失控所引發全球股災的水平，亦意味着去年港股的升幅幾乎化為烏有，而部分股份更創出52周新低。十月傳統「股災月」將至，他擔心美股會否出現大調整，而令港股再次反覆下沉，認為投資者必須格外留神。
他指出，恒大風波持續發酵，富力地產(02777)、融創中國(01918)、花樣年(01777)及新力控股(02103)等內房股，於本周紛紛傳出公司資金鏈出現問題，新力更傳出主席失聯而突然停牌，令市場的焦點已不止放在恒大身上。加上由於市場上出現信心危機，基金更憂慮與內房股相關的股份，如內銀、保險、物管股等，也可能會因內房股「爆煲」受牽連，而出現恐慌式「逃亡」，下瀉逾10%的情況更比比皆是。
許補充，大市反覆導致人心惶惶，再加上有外媒報道指，中央早前因香港住屋供應長期失衡的問題，會見本港主要地產商，告知「遊戲規則已經改變」，要求合作解決住宅短缺問題，不容許囤地、壟斷行為；雖此言論未經證實，但已促使在過去股價一向穏健的香港地產及收租股被「血洗」。儘管部分地產商代表表示對此言論從未有所聞，令相關股價稍作反彈，但投資者已是憂心忡忡，始終沒有水晶球，未能預測下一次的「言論對象」是哪個板塊。
他認為，全球股市或多或少都受恒大的陰霾影響，日股因其政府退休金投資基金被指持有恒大債券而急挫，更有指是次事件將會成為「雷曼翻版」。雖然外間有很多聲音強調兩者並不能相提並論，但始終仍未聽到有一個官方「挽救良策」可令恒大事件停止發酵，因此較後時間港股仍會飄搖不定，但在下周期指結算前，大市跌勢可能略為喘定，或出現技術性反彈；而大型科技股或物管股可能會在技術性反彈時升幅較為顯著，但建議暫仍以短炒為上。較保守的投資者，建議可留意息率高的防守股，電能實業(00006)相信是選擇之列。