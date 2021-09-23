許繹彬：港股或現技術性反彈　投資宜短不宜長

許補充，大市反覆導致人心惶惶，再加上有外媒報道指，中央早前因香港住屋供應長期失衡的問題，會見本港主要地產商，告知「遊戲規則已經改變」，要求合作解決住宅短缺問題，不容許囤地、壟斷行為；雖此言論未經證實，但已促使在過去股價一向穏健的香港地產及收租股被「血洗」。儘管部分地產商代表表示對此言論從未有所聞，令相關股價稍作反彈，但投資者已是憂心忡忡，始終沒有水晶球，未能預測下一次的「言論對象」是哪個板塊。