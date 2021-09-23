【瑞通推介】恒指曾彈至24800點　即市資金開熊

2021年09月23日 10:55
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局如預期維持利率及每月購債規模不變，加上市場對恒大債務危機的憂慮稍有紓緩，道指周三(22日)收報34,258點，升338點或1%。恒指在假期前曾低見23,771點的近1年低位，其後倒升122點或0.5%收市，報24,221點。恒指周四(23日)早段最多上揚逾600點，高位重返24,800點之上，其後升勢略回順，10時半約於24,600點水平徘徊；另外，港股早段成交明顯較前幾日增加。恒指好倉(牛證及認購權證)周二(21日)淨流入逾1,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,700萬元，反映投資者對後市走勢好淡分歧。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    近日頻頻在市場回購股份的騰訊控股，於假期前全日偏軟，收跌0.9%，企450元。內媒報道騰訊或將於本周正式落實合併搜狗。另集團有份投資的環球音樂在荷蘭阿姆斯特丹證券市場掛牌，是今年歐洲最大宗的上市交易，該股首掛急升逾3成。騰訊周四早段回升逾4%，高位逼近470元。超過3,000萬元資金在周二淨流入其輪證好倉，為當日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾80萬元淨流出。
    另一科技股快手同樣逆市向下，周二收報96.35元，跌1.5%，失10天線。周四早段急彈逾5%，曾高見102.5元，其後於99元附近上落。周二有逾210萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾130萬元淨流出。
    香港交易所周二以近全日高位484.4元收市，升1.2%，收復100天線，結束3連跌。美國證交會就投資美國上市中概股再發出警告，市場憧憬更多中概股或回流香港上市。另外，港交所將於10月18日推出首隻A股指數期貨合約產品。港交所周四早段升逾1%，收復490元，其後轉至好淡爭持。逾440萬元在周二淨流出其輪證好倉，淡倉則有近50萬元淨流入。
    聯儲局暗示最快將在明年加息，14日RSI日前跌至超賣水平的友邦保險，周二急彈近6%收市，報88.75元。周四早段再升逾3%，升抵92元，其後曾倒跌。周二有過千萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾610萬元淨流入。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、中年期購證(27087)，行使價27,100點，2022年3月到期，實際槓桿10.1倍。貼價、中短期沽證(24996)，行使價23,600點，2022年2月到期，實際槓桿7.6倍。
    騰訊輕微價外、中年期購證(17828)，行使價534.3元，2022年4月到期，實際槓桿5.5倍。價外、中短期沽證(22278)，行使價390元，2022年2月到期，實際槓桿5.7倍。
    快手輕微價外、中短期購證(23367)，行使價110.88元，2022年2月到期，實際槓桿3.6倍。輕微價外、中短期沽證(22267)，行使價88.88元，2022年3月到期，實際槓桿2倍。
    港交輕微價外、中短期購證(26856)，行使價555.5元，2022年1月到期，實際槓桿8.3倍。輕微價外、中短期沽證(16603)，行使價453.8元，2021年12月到期，實際槓桿7.8倍。
    友邦輕微價外、中年期購證(15163)，行使價99.99元，2022年3月到期，實際槓桿7.9倍。輕微價外、短期沽證(20597)，行使價80.93元，2021年12月到期，實際槓桿8.6倍。
    招行輕微價外、長期購證(24051)，行使價69.68元，2022年12月到期，實際槓桿3.8倍。輕微價外、中年期沽證(26501)，行使價56元，2022年3月到期，實際槓桿3.1倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(59677)，收回價23,760點，槓桿比率29.7倍。熊證(67719)，收回價25,140點，槓桿比率35.8倍。
    騰訊牛證(61525)，收回價440元，槓桿比率14.5倍。熊證(54184)，收回價491.8元，槓桿比率13.7倍。
    快手牛證(67324)，收回價88.88元，槓桿比率6.9倍。熊證(56454)，收回價110元，槓桿比率6.7倍。
    港交牛證(60037)，收回價452.8元，槓桿比率12.9倍。熊證(62345)，收回價518.88元，槓桿比率14.2倍。
    友邦牛證(55224)，收回價81.5元，槓桿比率8.9倍。熊證(65257)，收回價96元，槓桿比率12.2倍。
    招行牛證(55254)，收回價50.88元，槓桿比率5.1倍。熊證(60029)，收回價74元，槓桿比率4.3倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。