【瑞通推介】恒指曾彈至24800點　即市資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局如預期維持利率及每月購債規模不變，加上市場對恒大債務危機的憂慮稍有紓緩，道指周三(22日)收報34,258點，升338點或1%。恒指在假期前曾低見23,771點的近1年低位，其後倒升122點或0.5%收市，報24,221點。恒指周四(23日)早段最多上揚逾600點，高位重返24,800點之上，其後升勢略回順，10時半約於24,600點水平徘徊；另外，港股早段成交明顯較前幾日增加。恒指好倉(牛證及認購權證)周二(21日)淨流入逾1,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,700萬元，反映投資者對後市走勢好淡分歧。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

近日頻頻在市場回購股份的騰訊控股，於假期前全日偏軟，收跌0.9%，企450元。內媒報道騰訊或將於本周正式落實合併搜狗。另集團有份投資的環球音樂在荷蘭阿姆斯特丹證券市場掛牌，是今年歐洲最大宗的上市交易，該股首掛急升逾3成。騰訊周四早段回升逾4%，高位逼近470元。超過3,000萬元資金在周二淨流入其輪證好倉，為當日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾80萬元淨流出。

另一科技股快手同樣逆市向下，周二收報96.35元，跌1.5%，失10天線。周四早段急彈逾5%，曾高見102.5元，其後於99元附近上落。周二有逾210萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾130萬元淨流出。

香港交易所周二以近全日高位484.4元收市，升1.2%，收復100天線，結束3連跌。美國證交會就投資美國上市中概股再發出警告，市場憧憬更多中概股或回流香港上市。另外，港交所將於10月18日推出首隻A股指數期貨合約產品。港交所周四早段升逾1%，收復490元，其後轉至好淡爭持。逾440萬元在周二淨流出其輪證好倉，淡倉則有近50萬元淨流入。

聯儲局暗示最快將在明年加息，14日RSI日前跌至超賣水平的友邦保險，周二急彈近6%收市，報88.75元。周四早段再升逾3%，升抵92元，其後曾倒跌。周二有過千萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾610萬元淨流入。

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