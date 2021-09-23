【高盛推介】小米逆市下跌　資金兩邊部署

小米近期持續回購，據小米報表披露，小米本周二於聯交所再回購121.74萬股，涉資約2,772萬元。據第17屆中國國際中小企業博覽會成果發布會顯示，小米集團發布1,539億元人民幣採購需求。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於過去5個交易共錄得約470萬元。認沽證於本周二獲資金轉向流入。牛熊證方面，可見牛證於周二繼續獲資金流入，有約60萬元，並較集中在21元收回區域的產品。

小米購證26730，行使價25.55元，2022年2月17日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、行使價23至26元間、中年期產品中，槓桿最高。

小米購證24947，行使價26.23元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。

小米牛證59880，收回價21.5元，行使價21.1元，換股比率50，槓桿比率14.6倍，高槓桿近牛。

小米牛證67433，收回價20.5元，行使價20.1元，換股比率50，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

小米沽證25514，行使價22元，2021年12月24日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、低街貨。

小米熊證52986，收回價26元，行使價26.4元，換股比率50，槓桿比率6.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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