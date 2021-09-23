【高盛推介】小米逆市下跌 資金兩邊部署
2021年09月23日 11:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：市場緊張情緒降溫，小米集團(01810)周二(21日)跟隨大市反彈，收市升約1.3%。唯周四(23日)早段高開低走，曾高見23.45港元後逆市倒跌，低見22.5元，跌約2.6%。
小米近期持續回購，據小米報表披露，小米本周二於聯交所再回購121.74萬股，涉資約2,772萬元。據第17屆中國國際中小企業博覽會成果發布會顯示，小米集團發布1,539億元人民幣採購需求。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於過去5個交易共錄得約470萬元。認沽證於本周二獲資金轉向流入。牛熊證方面，可見牛證於周二繼續獲資金流入，有約60萬元，並較集中在21元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價23至26元間，中年期產品中，槓桿最高的小米購證(26730)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值小米購證(24947)。牛證方面的近牛選擇可留意屬小米牛證(59880)，與現價有約1元收回距離。遠牛選擇可留意小米牛證(67433)，與現價有約2元收回距離。
小米購證26730，行使價25.55元，2022年2月17日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、行使價23至26元間、中年期產品中，槓桿最高。
小米購證24947，行使價26.23元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。
小米牛證59880，收回價21.5元，行使價21.1元，換股比率50，槓桿比率14.6倍，高槓桿近牛。
小米牛證67433，收回價20.5元，行使價20.1元，換股比率50，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
小米沽證25514，行使價22元，2021年12月24日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、低街貨。
小米熊證52986，收回價26元，行使價26.4元，換股比率50，槓桿比率6.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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