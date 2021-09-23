【高盛推介】美團中秋假期訂單急增 股價跑贏大市
2021年09月23日 11:53
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(23日)早段大幅反彈，早上高開約3.2%後升幅擴大，最高見247.8港元，為過去1周高位。最新報240.8元，升約4.4%。
美團公布外賣中秋小長假數據，今年中秋假期外賣異地訂單較去年同期增31.49%，「團圓餐」訂單更增長達574.56%。河北省交通運輸廳表示，內地16家包括美團在內的電商平台宣布共同成立CCFA網絡消費平台委員會，以規範網絡消費平台行業有序健康發展等，並已經中國連鎖經營協會理事會審議通過。
觀察個股輪證資金流向，近日資金部署好倉，當中認購證於本周一(20日)及本周二(21日)共錄得約1,000萬元資金流入。牛證於本周二亦獲資金繼續流入，有約70萬元，並分布在220元以下收回價的產品。淡倉方面，則見本周二部署熊證的資金主要沽出獲利，並見有部分轉倉至250元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿美團購證(23012)。中期選擇可留意年期約4個月的低街貨美團購證(23413)。牛證方面的貼牛選擇可留意美團牛證(68260)，與現價有約11元收回距離。遠牛選擇可留意美團牛證(61732)，與現價有約21元收回距離。
美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、高槓桿。
美團購證23413，行使價275.2元，2022年1月14日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。
美團牛證68260，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，市場上槓桿最高之一貼牛。
美團牛證61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。
美團熊證65318，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。