【高盛推介】美團中秋假期訂單急增　股價跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(23日)早段大幅反彈，早上高開約3.2%後升幅擴大，最高見247.8港元，為過去1周高位。最新報240.8元，升約4.4%。

美團公布外賣中秋小長假數據，今年中秋假期外賣異地訂單較去年同期增31.49%，「團圓餐」訂單更增長達574.56%。河北省交通運輸廳表示，內地16家包括美團在內的電商平台宣布共同成立CCFA網絡消費平台委員會，以規範網絡消費平台行業有序健康發展等，並已經中國連鎖經營協會理事會審議通過。

觀察個股輪證資金流向，近日資金部署好倉，當中認購證於本周一(20日)及本周二(21日)共錄得約1,000萬元資金流入。牛證於本周二亦獲資金繼續流入，有約70萬元，並分布在220元以下收回價的產品。淡倉方面，則見本周二部署熊證的資金主要沽出獲利，並見有部分轉倉至250元收回區域的產品。

美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、高槓桿。

美團購證23413，行使價275.2元，2022年1月14日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。

美團牛證68260，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，市場上槓桿最高之一貼牛。

美團牛證61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽證11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。

美團熊證65318，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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