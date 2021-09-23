JS環球生活控股股東擬增持股權

另外，公司控股股東、執行董事、首席執行官兼董事長王旭寧分別於2021年9月16日及17日以個人身份在公開市場合共購買56.2萬股及30萬股該公司股份。

於該公告日期，王旭寧直接持有約2,352.09萬股股份，並透過其控制實體JS Holding及Sol Omnibus SPC持有約19.34億股股份，合共佔公司已發行股本約56.04%。王旭寧亦於根據公司受限制股份單位計劃獲授的2,265.89萬個受限制股份單位中擁有權益，有關單位於獲歸屬時賦予其權利接收2,265.89萬股股份，佔公司已發行股本約0.65%。王旭寧共擁有19.81億股股份的權益，佔於公告日期公司已發行股本總數約56.69%。