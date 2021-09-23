【產經直播】拆解美國聯儲局收水步伐！
2021年09月23日 12:19
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局一如預期，維持息率及買債規模不變，更表明短期內將啟動減買債，及暗示明年開始加息，不過隔晚美股做好，而港股周四(23日)顯着反彈，如何解讀這次聯儲局舉動？不明朗因素逐步消除，股民可以放心入場？科網股如何部署？
中國恒大(03333)債務事件繼續受市場關注，集團將如期付境內債息，另外，有傳內地政府打算將恒大分為三個實體，並進行重組，可能會在幾日內公布有關方案。市場擔心事作牽連的內銀、內險、物管等板塊亦普遍靠穩，值唔值繼續跟進？
國際油價向上，上周美國原油庫存減少348萬桶，減幅高於市場預期。踏入冬季或剌激原油需求，大行高盛指出，若今年較以往更寒冷，油價或急升至每桶90美元水平？想捕捉油價或大升機會，如何部署較好？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，同你拆解市況。
三星NYSE FANG+ ETF
三星中證中國龍網 ETF
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
三星標普高盛原油ER期貨ETF
更多ETF產品即上：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：