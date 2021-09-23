【產經直播】拆解美國聯儲局收水步伐！

美國聯儲局一如預期，維持息率及買債規模不變，更表明短期內將啟動減買債，及暗示明年開始加息，不過隔晚美股做好，而港股周四(23日)顯着反彈，如何解讀這次聯儲局舉動？不明朗因素逐步消除，股民可以放心入場？科網股如何部署？

國際油價向上，上周美國原油庫存減少348萬桶，減幅高於市場預期。踏入冬季或剌激原油需求，大行高盛指出，若今年較以往更寒冷，油價或急升至每桶90美元水平？想捕捉油價或大升機會，如何部署較好？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，同你拆解市況。

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