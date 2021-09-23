羅兵咸永道：內銀下半年仍面對一系列風險

他指出，各項監管政策均是為經濟取得平穩增長，推動行業健康發展，預料政策將有助減少經濟發展對房地產行業的依賴。

房地產企業外，羅兵威永道香港金融業審計部合夥人黃凱婷表示，內銀在下半年仍需面對一系列，包括極端天氣與自然災害的衝擊，提醒要做好風險管理，但又指風險亦即是機遇。

大灣區跨境理財通方面，鄭估計，初期能為本港銀行業帶來約30億至40億元人民幣的收入。理財通令港銀擴展市場規模至大灣區，亦為粵、港、澳三地金融業帶聯通機會，並為聯接全國創造基礎。

鄭預期，政策將放今年第4季正式出台，但額度限制，加上投資者亦需時熟悉，估計不會對銀行業在2021年的收入帶來爆炸性增長，但相信隨着額度及產品增多，能在中長期為金融業提供持續的增長。