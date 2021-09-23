調查：美企對中國業務的樂觀情緒回升至貿易戰前水平

外媒引述上海美國商會及羅兵咸永道中國的調查指出，受訪美企對中國業務狀況的樂觀態度已回復至3年前，即中美貿易戰前的高位；惟對中國當局的抗疫政策持保留態度。

調查指，有78%表示的企業對未來5年業務展望感到「樂觀或略微樂觀」，較去年高出近20個百分點；當中，樂觀情緒回升主因為營收增加，以及對中國疫情的擔憂減弱。

上海美國商會與普華永道中國一起進行了這項調查，商會將樂觀情緒回升歸因於營收增加，以及對中國疫情的擔憂減弱。中國已經通過零容忍政策在很大程度上控制了疫情的傳播。相較之下，10%的受訪企業表示「悲觀」，而2020年和2019年則分別有18%和21%。

另外，約66.6%的受訪者表示，計劃於今年增加在華員工人數，較去年增加31.4個百分點，但62.3%受訪者稱請人困難對營運構成一定阻礙或嚴重阻礙。

上海美國商會會長Ker Gibbs該為，中國的業務從去年的封鎖中迅速恢復，然而仍然感受到疫情的影響，會員繼續受到中國旅行限制的負面衝擊。Gibbs指，總體受訪企業業務表現良好，但也有緊張的迹象。