研究：中企數碼化轉型整體水平穩步提升

埃森哲發布《2021中國企業數字轉型指數研究》指出，轉型成效顯著的中國企業比例持續上升，由去年的11%升至16%。數碼化成熟度擴大企業競爭優勢，從去年的營收增速看，領軍企業的營收增幅是其他企業的3.7倍，遠超2016至2019年的營收年平均增速差距(1.4倍)。

是次研究抽樣調研9大行業560餘家中國企業，持續追蹤和分析中國企業的數字轉型進程。相較往年，中國企業數碼化轉型的整體水平穩步提升，平均得分首次突破50分(以未來理想數字企業的滿分100分計)。

研究顯示，企業間數碼化能力的差距進一步顯現。不足一半的其他企業對其供應鏈資訊和數據的協同、多渠道高效協同營運表示滿意。只有52%的其他企業認為其可以針對新需求，快速研發並推出新產品和新服務，該比例在領軍企業中高達83%。

埃森哲全球管理委員會成員、大中華區主席朱虹表示，中國企業全球企業中，對於達成今年的增長目標最具信心。朱虹補充道：在「十四五」(第14個5年計劃)新發展格局下，企業轉型進入提速期，將極大助力生產、生活和治理方式的變革。疫情和多變市場環境的影響深遠而持續，如何實現技術投入的價值、加速產業整體革新，拓展可持續發展的業務實踐，是當下和未來企業轉型的著力點。

為更好地彌合差距，報告建議其他企業借鑑領軍者經驗開展具體行動，包括利用新興的數字技術，通過互聯平台整合產業鏈資源，推動跨企業、跨部門、跨職能的靈活協作和高效反應，以及通過打造數字合作平台與各方探索數字商業模式等。