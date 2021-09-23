經絡：香港未必緊隨美息步伐　料金管局續增發票據

聯儲局連續12次議息會議維持接近零息水平，香港暫未有銀行宣布更改最優惠利率。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次量化寬鬆推出速度快且規模大，市場預料加息步伐比預期更快，但參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息1次為0.25厘，相信即使美國明年加息，香港亦未會立即跟隨。

香港金融管理局月前宣布增加發行共400億港元的外匯基金票據，他認為，主要為應對美聯儲未來的縮減買債行動，預先開始吸納部分市場的流動性，穩定港匯。他指，現時銀行體系結餘已維持4,500億元歷史高位附近超過10個半月，相對來說增發400億元外匯基金票據的規模不算龐大，估計增發票據仍有機會持續。

另外，港元拆息全線回落，與樓按相關的1個月拆息連續第二日走低，報0.06196厘，較周二低0.00215厘，再創逾11年半低。他稱，現時銀行結餘仍然處於歷史高水平，增發票據短期內對拆息的影響不大，並相信香港暫未有急切加息的需要，相信年內仍會維持於0.1厘以下水平，計及銀行新造H按計劃大致維持於H+1.3厘附近水平，年內實際按息將於1.5厘附近上落。