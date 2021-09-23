中國跨境支付系統發展壯大　為人民幣國際化鋪路

隨着中國外貿日益擴大，加上大力推動人民幣國際化，內地已成功發展人民幣跨境支付系統(CIPS系統)，允許以人民幣進行跨境交易。該系統由跨境銀行間支付清算有限公司負責運行，旨在以人民幣進行國際結算。該公司總裁許再越表示，至今年底CIPS系統的直接參與行將由目前的71家，增加至近80家。

許表示，這會更便於國際客戶使用CIPS服務，公司希望有一天能在全球提供服務，特別是為海外參與者提供便利。跨境清算公司總部設在上海，現有員工100多人，其股東包括滙豐控股及渣打集團等30多家中外銀行和金融市場基礎設施運營商。

CIPS系統的建立是為了促進人民幣在全球的使用。根據環球銀行金融電信協會(SWIFT)的數據，今年7月人民幣在全球交易中的使用量為2.2%，與中國的經濟規模相比仍然很小。CIPS系統也被視為美國主導的全球結算系統的可能替代方案。後者由Swift和紐約清算所銀行間支付系統組成。世界兩大經濟體之間的貿易和政治緊張局勢可能會蔓延到金融部門，一些人警告，這可能意味中國會被踢出Swift等網絡。

根據公司提供的數據，今年8月CIPS日均交易量達到3,172億元人民幣，截至8月底，該系統在103個國家擁有1,144家間接參與者，其中531家位於內地。