中電較承諾提早10年淘汰煤發電資產

在能源過渡期間，中電又為2030年訂下新的科學基礎目標，並強化2040年的目標，配合把全球暖化控制在較工業化時代前遠低於攝氏2度的目標。

中電首席執行官藍凌志表示，最新的《氣候願意2050》將帶領集團走向淨零排放的未來，幫助管理氣候風險，以及在能源轉型中把握機遇。隨着集團逐步淘汰燃煤發電，將把投資投放在其他低碳領域，包括輸電、配電、可再生能源，新能源科技以及智慧能源方案。

藍凌志指出，實現能源轉型必須投資基礎建設，中電為捉緊更多投資機會，正考慮以不同形式增加資金，例如在2019年出售40%印度業務，以及引入合作夥伴來幫助中電投資該市場。未來亦很有可能為澳洲業務尋找合作夥伴，這將有助公司將資金更集中投放在大灣區及香港的投資。

月初中電與通用電氣(GE)簽署合作備忘錄，他透露，有關合作仍處早期測試階段，料今年底或明年初時會有新進展，屆時有望進一步落實香港應用氫能的時間表。