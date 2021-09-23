譚仔國際：未來或推出預先包裝食品

他指出，目前會專注於「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩個品牌，做好本地業務及海外市場布局，利用標準化管理，將「譚仔味」推廣至全世界，不過現時未有計劃推出預先包裝食品，惟不排除未來有這個可能性，暫時亦沒有設立新的子品牌及收購其他餐廳的計劃。

餐飲業在過去兩年受新冠肺炎疫情影響，截至2021年3月底止財年，撇除政府補貼及租金寬減等收入及上市費用支出，盈利則按年倒退。首席財務官陳萍指出，今年4至7月業務已恢復，期內收入按年上升38.6%，有信心趨勢會持續，並認為過去一年疫情下仍然錄得利潤「非常難得」。

譚仔國際在港共有150間分店，未來3年將再開設38間。劉指出，本港市場仍然有拓展空間，相信本港每個地區都有開店需求。另看中內地地大人多，預期可以快速發展，有意未來3年在內地開設71間分店。

他續指，未來將會通過餐單創新、設備提升及員工培訓等措施提升同店銷售表現。雖然留意到食材價格上升，但公司定期檢討產品定價，目前無意加價。

譚仔國際計劃發行約3.35億股新股，集資最多約13.96億港元。每股招股價介乎3.33至4.17元，每手1,000股，入場費為4,212.02元，預期10月7日掛牌。國泰君安為獨家保薦人。