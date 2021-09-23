上海商業銀行上半年稅後溢利增加13%

上海商業銀行公布，今年首6個月的綜合稅後溢利為14.47億港元，按年增加13.1%，當中淨服務費及佣金收入按年升10.7%，主要由於證券佣金及投資產品銷售成績理想，而減值損失則有所減少。

受惠於客戶存款的利息支出下降，期內該行淨利息收入錄3.4%增長，平均淨息差由去年同期的1.73%，收窄6個基點至1.67%。截至6月底，歸屬於該行股東的全面收益總額為15億元，較去年同期增加80.5%。該行指，主要由於股權投資按市價計算有所增值。

期內，客戶貸款總額減少1.2%，至1,001億元，客戶存款總額則增加1.1%，至1,798億元，整體貸存比率由去年底的57.2%，下降至今年6月底的56%。至於該行平均總資產回報率及平均股東資金回報率分別為1.3%及8.8%。

資本方面保持穩健，資本充足比率及普通股權一級資本比率分別為20.6%及17.4%，而期內平均流動性維持比率則為59.9%。

該行表示，儘管疫情反覆、利息低企，該行持續審慎管理和有效控制資金成本，使本地及海外的企業及零售貸款的信貸質素維持良好，淨利息收入錄得溫和增長。受惠於市況波動，該行證券及財富管理業務上半年獲得可觀收益。隨着零售、餐飲及酒店等行業的營運逐步恢復正常，信用卡商戶業務亦錄得按年增長。