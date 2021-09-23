道期升228點 金價企1768美元
2021年09月23日 16:22
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美匯指數報93.24；港匯見7.7842；離岸人民幣(CNH)報6.4612；美元兌日圓報109.96；歐元企1.1724，英鎊處1.3666。金價報1,768美元。油價向好，布油報76.41美元，紐油報72.43美元。比特幣企4.4萬美元水平。道指期貨升228點。
●市後關注點
-19:00 英倫銀行議息
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
-21:45 美國9月製造業採購經理指數（PMI）
-22:00 美國8領先指標（按月）
●港股在中秋節假期後跟隨美股做好，恒生指數收報24,510點，升289點或1.19%。國企指數收報8,733點，升93點或1.08%；科技指數收報6,300點，升57點或0.93%，主板成交1,789億港元。中國恒大反彈17.6%，終止7連跌。 https://bit.ly/3o54IPT
●歐股早段全線上揚，皇家郵政上漲2.1%，成為指數漲幅最大的股票。https://bit.ly/2XI94AZ
●滬綜指升13點，外資淨賣出43.09億元人民幣。 https://bit.ly/2XGbGzs
●中國經濟：
-吉利集團：已開發出多款甲醇乘用車和商用車。
-工信部通報334款侵害用戶權益行為App，促盡快落實整改。
-中銀保監：次季保險消費投訴4.7萬宗，季增31%。
-中證監：加快推動健全證券執法司法體制機制。
●應對通脹！巴西央行再次大幅加息1厘。
●波音料中國航空公司到2040年需要購買8,700架新飛機。
●研究：今年全球汽車料減產770萬輛，損失1.6萬億元。
●羡慕吧！Apple下月向門店員工發放高達7,800元獎金。
●金管局：聯儲局參考數據決定加息時機，籲謹慎應對風險。
●Netflix大舉進軍日本市場 高薪挖動畫人才。
●華置沽逾1億股恒大股份，尋求1年內清倉，埋單或勁蝕過百億。
●據報英國政府承認供應鏈影響將波及聖誕假期。