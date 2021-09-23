道期升228點　金價企1768美元

美匯指數報93.24；港匯見7.7842；離岸人民幣(CNH)報6.4612；美元兌日圓報109.96；歐元企1.1724，英鎊處1.3666。金價報1,768美元。油價向好，布油報76.41美元，紐油報72.43美元。比特幣企4.4萬美元水平。道指期貨升228點。

●市後關注點

-19:00 英倫銀行議息

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-21:45 美國9月製造業採購經理指數（PMI）

-22:00 美國8領先指標（按月）

●中國經濟：

-吉利集團：已開發出多款甲醇乘用車和商用車。

-工信部通報334款侵害用戶權益行為App，促盡快落實整改。

-中銀保監：次季保險消費投訴4.7萬宗，季增31%。

-中證監：加快推動健全證券執法司法體制機制。

●應對通脹！巴西央行再次大幅加息1厘。

●波音料中國航空公司到2040年需要購買8,700架新飛機。

●研究：今年全球汽車料減產770萬輛，損失1.6萬億元。

●羡慕吧！Apple下月向門店員工發放高達7,800元獎金。

●金管局：聯儲局參考數據決定加息時機，籲謹慎應對風險。

●Netflix大舉進軍日本市場 高薪挖動畫人才。

●華置沽逾1億股恒大股份，尋求1年內清倉，埋單或勁蝕過百億。

●據報英國政府承認供應鏈影響將波及聖誕假期。