鰂魚涌THE HOLBORN剩餘單位料有加價空間

韓家輝續指，集團一向採大量賣樓政策，旗下的樓盤項目亦持續錄成交，未來有多個項目推出，包括西營盤堅道項目、中環伊利近街項目，而旺角利奧坊第四期項目會於今年底或明年初推出。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，9月份已錄得逾1,600宗一手成交，創3個月新高，成交以中小型單位為主，近日股票市場波動亦激發新一輛套股換樓潮，料政府着力穩定物業供應對市場健康發展有利，年內樓價將持續平穩發展。

中原地產周四(23日)開設THE HOLBORN旗艦店，並為買家提供置業優惠。即日起經中原購入單位，並於入伙後經該行租出單位，可獲中原測量師行提供一年免費租賃管理服務，名額5個。以THE HOLBORN一房單位租金約2.08萬元計算，是次送出租賃管理服務總值約6.24萬元。