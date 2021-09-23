散戶「逢低買入」信念正動搖　美股牛市響警

散戶「逢低買入」的投資策略是支撐美股超過12年牛市的重大因素，不過摩根大通策略師表示，標指的流動性指標顯示，這個信念正在減弱。

以Nikolaos Panigirtzoglou為首的摩根大通策略師表示，9月20日美股遭大幅拋售當日，不過市場資金卻錄得留出。資料顯示，當日有110億美元(858億港元)的資金從股票ETF中流出，這是今年除季度期權和期貨到期之外的最大單日流出。該行認為這一現象「相當令人擔憂」，因為這與美股過去「逢低買入」行為不一致。

分析師指出，在未來一段時間，觀察資本流動以找到投資者行為變化的迹象變得更為重要。他們補充稱，9月21日當天有20億美元的資金流入，但屬「相當溫和」。

無獨有偶，金融分析公司Vanda Research上周也在一份報告指出，2021年大多數時候散戶投資者都「逢低買入」指數基金，但在最近的市場下跌中，情況卻發生了變化。在7月和8月類似幅度的股市下跌中，散戶投資者的買入量要比9月10日至14日美股下跌期間多35%至100%。

投行BTIG的策略師Julian Emanuel則認為，最近的下跌很可能演變成對散戶投資者決心的一個重大考驗，當前的市場環境和互聯網泡沫期間很是相似，這最終可能導致指數暴跌20%。