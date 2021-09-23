財政部在港招標發行80億人民幣國債

中國財政部周四(23日)在港成功招標發行80億人民幣國債，為財政部本年度第一次發行人民幣國債，將分3期發行共200億元人民幣國債，其中2年期和5年期的發行量分別為50億元和20億元人民幣(下同)，中標利率分別為2.41%和2.5%。同時，增發10年期人民幣國債10億元，中標價格為112.87元。

滙豐銀行(中國)行長兼行政總裁王雲峰表示，財政部連續第13年在香港發行人民幣國債，充分展示了中央政府大力支持香港進一步鞏固其作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，也是中國持續推進資本市場對外開放和人民幣國際化的有利舉措。

他續稱，內地成功應對疫情的影響，經濟表現出良好的韌性；貨幣政策處於正常區間，人民幣相對於主要可兌換貨幣有較高利差，因此，人民幣資產對全球投資者的吸引力比較強。此外，此次發行不僅可以為其他中資機構海外發行人民幣債券提供定價參考，而且還可以為海外投資者提供高品質的人民幣計價資產，完善離岸人民幣收益率曲線。

中國銀行(香港)副董事長兼總裁孫煜表示，此次進一步豐富國債期限品種，完善離岸人民幣國債收益率曲線。離岸人民幣國債的常態化發行，有利於鞏固及提升香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

中銀香港表示，近年來國際投資者對人民幣優質資產需求旺盛，隨着人民幣國際化不斷加深以及人民幣在全球外匯儲備中的佔比穩步提升，各類境外機構持有的人民幣規模增加，且投資人民幣資產的國際投資者類別及地域廣泛，包括亞洲、歐洲、非洲、美洲等國家和地區央行、貨幣管理當局、商業銀行、基金、資產管理公司以及國際金融組織。