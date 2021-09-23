風波未了！傳中央要求恒大近期避免美元債違約

恒大證實，該公司周三(22日)晚間召開了內部專題會，重申要做好「復工復產、保質保量順利交樓」，「堅決落實」恒大財富投資者的兌付工作。

恒大的一舉一動正牽動全球投資者脆弱的神經，任何顯示中國政府正在採取措施，給恒大更多時間來解決其債務問題的迹象，都可能平息投資者的緊張情緒。

恒大在周三以模糊的措辭公告表示，已通過場外協商方式，解決了周四到期的一筆人民幣公司債付息。市場人士表示，這通常是在債務履約困難下，發行人和投資者協商以避免違約的一種方式。這消息周四(23日)協助推升了恒大美元債和股票從低位反彈。

數據顯示，今年年底前，恒大共有6.69億美元的債券利息要付，最終將何去何從，目前仍未有明確路徑。投資者認為有迹象指向債務重整的可能，外媒先前引述知情人士報道，中國政府計劃安排聯合工作組進駐恒大，搞清楚財務狀況。