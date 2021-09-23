港人上車血淚史　44歲才置業！連仔唔敢生...

香港人為達成買樓目標，究竟有多辛酸？近日有網民於討論區指，有一位80後朋友由2007年起就苦等樓價大跌才置業，誰知等了14年仍然未能如願，由「由20幾歲等到40歲」，變了「中佬」，同情其餘生都未必可以實現置業安居。這難怪中央政府要動真格整治。

事實上，上述80後買不到樓的例子比比皆是，且現實往往比互聯網的「故事」更可悲。回看今年3月份立法會秘書發表的「自置居所對香港社會經濟的影響」，研究指出，香港於2004年至2019年的15年間，樓價升近4倍，自置居所比率卻跌至51%，除了是過去20年的低位，亦遠低於富裕經濟體系的平均六成水平。研究引述部分評論員指出，社會因而瀰漫負面情緒，年輕世代尤甚。

研究也發現，35歲以下的年輕人於整體自置居所戶主中的比例，由1997年的22.1%大跌至前年的7.6%，跌幅高逾六成；又引述地產代理問卷調查指，普遍受訪者平均預期在44.1歲才能「上車」。反映上述網民訴說的朋友遭遇並非個別例子，不靠「父幹」，單憑年輕人雙手創造上車機會的難度遠比想像中大，缺乏上流機會亦成為社會深層次矛盾之一。

更嚴重的是，年輕人置業難成為香港人口結構的心腹之患。普遍港人結婚的大前提是有個「安樂窩」，而44歲才置業，負責生兒育女的女性早已步入「高齡產婦」行列，因據醫學界定，35歲以後懷孕就已屬高齡。難怪香港生育率一直低企。

另外，香港政府統計處資料顯示，在過去30多年，總和生育率持續低於2.1的更替水平(即可維持現有自然人口的生育率)，而自從1990年代中以後，生育率更在0.9至1.3之間上落，時至近年更有每況愈下的趨勢，過去3年的總和生育率依次為1.07(2018年)、1.05(2019年)及0.87(2020年)；去年全年僅約4.3萬個嬰兒出生，是香港有紀錄以來首次出生人數低於死亡人數。長此下去，香港社會的高齡化問題只會愈來愈嚴峻，凸顯解決房屋問題的迫切性。