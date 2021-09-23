沙田大型焦點項目取得預售樓花同意書

新盤市場氣氛持續熱鬧，發展商積極部署推盤，大型焦點新盤之一的中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸剛取得預售樓花同意書，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10亦推179個單位應市。

●沙田星凱‧堤岸取得預售樓花同意書 短期內登場

再有大型焦點新盤部署推售。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸已取得預售樓花同意書，正部署開展銷售步伐，於短期內登場。

項目由4幢住宅大樓組成，提供1,335個多元化間隔的住宅單位，間隔涵蓋開放式至四房戶，實用面積由330方呎至950方呎，其中實用面積約460至580方呎的兩房單位佔約34%，至於一房及三房戶亦各佔約28%，其他開放式、四房及特色戶佔約10%。

物業基座備有約10萬呎購物商場。根據地政總署資料顯示，項目的關鍵日期為2022年12月31日。

●日出康城LP10推出179伙 兩房全海景戶首登場

發展商積極推盤，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10周四(23日)推出第5號價單，涉及179個單位，包括首度推出的兩房全海景單位。項目於周五(24日)接受認購登記，有機會最快下周一(27日)公布銷售安排。

第5張價單推出的179伙，實用面積由634至1,205方呎，戶型涵蓋兩房至四房單位，扣除最高 20.5%折扣優惠，折實售價由953萬元至2,256.4萬元不等，折實呎價約15,032元至19,559元，折實平均呎價17,436元。入場單位為第1座7樓D 室，實用面積 634 方呎，折實售價953萬元。

至於42個首度推出的兩房全海景單位，屬兩房兩套間隔，為第二座的B單位，其中有35伙實用面積為712方呎，屬日出康城內實用面積最大的兩房全海景單位，另外7伙實用面積則為711方呎。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，項目今年初進行首三輪銷售，至今累售533伙，佔整個期數單位近6成。

●鰂魚涌THE HOLBORN累售67伙 套現4.9億元

韓家輝續指，集團一向採大量賣樓政策，旗下的樓盤項目亦持續錄得成交，未來亦會有多個項目推出，包括西營盤堅道項目、中環伊利近街項目，而旺角利奧坊第四期項目會於今年底或明年初推出。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，9月份已錄得逾1,600宗一手成交，創3個月新高，成交以中小型單位為主，近日股票市場波動亦激發新一輪套股換樓潮，料政府着力穩定物業供應對市場健康發展有利，年內樓價將持續平穩發展。

中原地產周四(23日)開設THE HOLBORN旗艦店，並為買家提供置業優惠。即日起至9月30日，買家經中原購入單位，並於入伙後經該行租出單位，可獲中原測量師行提供一年免費租賃管理服務，名額5個。以THE HOLBORN一房單位租金約2.08萬元計算，是次送出租賃管理服務總值約6.24萬元。

●南屏匯已售21伙套現1.2億元 投資收租客佔30%

元朗新盤南屏匯自9月中推售至今，已售出超過一半單位，發展商宏富遠東的代表黃子斌稱，項目為公司首次在香港推出的地產項目，已售出21伙，套現約1.2億港元，未來會密切留意其他合適土地作住宅發展。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目的標準一房戶已沽清，其中一個開放式戶呎價錄16,183元，料創屏山區內呎價最貴紀錄。該盤有80%買家來自新界區，亦以用家為主，約佔70%，另有30%為投資收租客，預期回報率約3厘。他預期，項目剩餘單位有約5%加價空間，至於另外8座洋房將短期內推出。

該行為買家提供置業優惠，即日起透過美聯物業購入開放式單位，可獲贈價值5萬元的傢俬套餐，名額3個，總值15萬元。

●黃竹坑站揚海1126萬售出一房戶

●白石角雲滙1340萬售出1伙特色戶

●柏傲莊III再錄1宗終止交易個案

該盤自公布拆卸重建後，已累錄44宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。