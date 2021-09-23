西貢洋房減300萬元沽　逾13年僅升值約3%

新界洋房再錄劈價成交，西貢溱喬單號屋，累減300萬元，以2,900萬元成交，逾13年間物業僅升值約3.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城盧山閣低層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，原業主叫價較低，故放盤不足一個月，即獲買家以800萬元朋入，呎價約16,842元，低市價約2至3%。

●北角海峰園南峰閣3座低層H室，實用面積約837方呎，三房間隔，享海景，叫價1,720萬元，放盤僅10日，即減52萬元，以1,668萬元易手，實用呎價約19,928元，新買家屬於換樓客。

●北角康澤花園C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原先開價800萬元，放盤2個月，減價25萬元或3.1%，最終以775萬元易手，實用呎價約19,327元。

●北角維港頌7座高層B室，實用面積約1,317方呎，套四房連工人套房間隔，望維港海景，日前獲買家以5,100萬元承接，實用呎價約38,724元，原業主約於2017年11月以約6,092萬元購入，持貨約4年帳面蝕約992萬元或16.3%。

●西半山聚賢居1座高層C室，實用面積約812方呎，套三房間隔及工人套房間隔，以2,530萬元易手，實用呎價31,158元，原業主於2005年10月以1,378萬元買入，持貨16年帳面獲利1,152萬元，單位升值約84%。

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九龍區

●油塘OCEAN ONE中層C室，望海景，兩房間隔，實用面積約559方呎，以850萬元放盤1個月，後獲外區客接洽，議價後減價37萬元，以約813萬元成交，實用呎價約14,544元，低市價約5%，新買家為首置客，睇樓1次即拍板入市。

●啟德嘉匯8座低層A室，一房間隔，望園景，實用面積約371方呎，業主以約16,500元放租僅10日，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價100元，以16,400元租出，實用呎租約44.2元，新租客為單身客，睇樓1次即決定承租。

●新蒲崗譽．港灣6座低層G室，實用面積約525方呎，兩房間隔，望內園，吸引外區客睇樓1次即承接，單位原叫價1,080萬元，減價85萬以995萬元成交，為同類單位近1年首度低於千萬元。實用呎價約18,952元。

●黃大仙鑽嶺高層C室，實用面積約219方呎，一房間隔，原先開價498萬元，微減8萬元或1.6%，最終以490萬元成交，實用呎價約22,374元。

●長沙灣尚都中層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，吸引同區客承接換樓，原先叫價850萬元，議價後調減12萬，以838萬元成交，實用呎價約19,579元。

●長沙灣ONE NEW YORK中低層C室，兩房間隔，實用面積約468方呎，以780萬元放盤1星期，即獲外區客接洽，議價後減價18萬元，以約762萬元成交，實用呎價約16,282元，新買家為首置客，睇樓兩次即拍板入市自住。

●長沙灣泓景臺1座低層H室，實用面積約482方呎，兩房間隔，最初開價895萬元，放盤僅8天，即微減5萬元，以890萬元成交，實用呎價約18,465元，原業主於2018年9月以760萬元購入，持貨剛滿3年帳面獲利130萬元離場，單位升值約17%。

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新界區

●西貢溱喬單號屋，實用面積約1,855方呎，四房雙套間隔，望山景，原先叫價3,200萬元，累減300萬，減幅9.4%，終以2,900萬元成交，實用呎價約15,633元，原業主於2008年1月購入上址，當時作價2,800萬元，持貨逾13年至今沽售，帳面獲利100萬元，單位期內升值約3.6%。

●荃灣全．城滙9月錄得3宗買賣，包括6座中層E室，實用面積約522方呎，兩房間隔，享市景及少海景，叫價1,100萬元，經議價後，以1073萬元成交，實用呎價約20,556元，新買家為投資客。

●荃灣柏傲灣1A座高層C室，實用面積約421方呎，一房間隔，享荃灣至汀九一帶海景，景致開揚，叫價21,800元，經議價後，以21,000元租出，實用呎租50元，新租客屬同區客，心儀屋苑樓齡新，又住近家人，快速拍板租入，業主於今年7月以930萬元買入單位，租金回報約2.7厘。

●荃灣柏傲灣2B座中高層D室，實用面積約318方呎，開放式間隔，近日獲外區上車客「零議價」以676萬元承接，屬市價，實用呎價約21,258元，原業主於2017年2月以約464.4萬元購入，持貨至今約4年轉手帳面獲利約211.6萬元。

●屯門大興花園4座高層F室，實用面積約394方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區外首置客即睇即買，以501萬元購入作自住之用，實用呎價約12,716元。

●屯門居屋兆畦苑B座高層10室，實用面積約566方呎，兩房間隔，新買家為綠表客，原來也居住於附近，比較熟悉周圍的環境，於未補價第二市場以410萬元購入，實用呎價約7,244元。

●天水圍嘉湖山莊9月累錄27宗買賣，平均實用呎價約11,788元，包括景湖居12座高層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，向東北，新近以678萬元交吉成交，實用呎價約10762元，新買家為用家。

●元朗溱柏1座低層G室，兩房間隔，實用面積約523方呎，早前叫價約690萬元放售約10天，吸引區內換樓客洽商承接，考慮不久後決定入市，雙方輕微議價後以685萬元成交，實用呎價約13,098元。

●元朗YOHO Town第6座中層D室，實用面積約432方呎，兩房間隔，微減2萬元，於中秋節以763萬元沽出，實用呎價約17,662元，新買家為外區上車客，原業主則於2018年7月以709萬元購入，帳面獲利54萬元或約8%。

●元朗尚悅9座中低層E室，實用面積約355方呎，兩房間隔，望內園景，新近以539.8萬元沽出，實用呎價約15,206元，新買家搵盤超過一年，網上搵盤後一睇即合，即日購入單位，屋苑9月暫錄約10宗二手買賣，現時約有160個放盤，叫價由500萬元起。

●粉嶺居屋欣盛苑9月暫錄2宗買賣，屋苑G座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，議價後於未補價第二市場價以325萬元獲承接，實用呎價約8,105元，新買家為用家，購入單位予母親自住。

●大埔新達廣場5座低層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，議價後以702萬元易手，實用呎價約15,097元，新買家為用家，原業主於2004年2月以146萬元入市上址，持貨17年帳面獲利約556萬元離場，單位升值約3.8倍。

●大埔盈峰翠邸7座低層單位，套三房連儲物室間隔，實用面積約898方呎，連逾400方呎花園，享池景，連車位放售，吸引同區換樓客議價入市，最終以1,180萬元成交，實用呎價約13,140元。

●沙田第一城42座頂層戶，實用面積約284方呎，兩房間隔，原先叫價618萬元，減價40萬元，獲買家以578萬元承接，實用面積呎價約20,352元。

●沙田居屋愉翠苑J座中層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，原先於已補價自由市場叫價738萬元，放盤3星期，微減13萬元，減幅約2%，以725萬元沽出，實用呎價約11,154元。

●沙田希爾頓中心C座中層8室，實用面積約475方呎，三房間隔，議價後以770萬元易手，實用呎價約16,211元，新買家為用家，原業主於1994年以268萬元入市上址，持貨27年帳面獲利約502萬元離場，單位升值約1.87倍。

●沙田翠景花園2座高層B室，實用面積約420方呎，兩房間隔，日前以670萬元易手，實用呎價約15,952元，原業主則於2010年以250萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約420萬元離場，單位升值近1.7倍。

●馬鞍山迎海．星灣御25座中層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，開價約1,100萬元，議價後以1,079萬元易手，實用呎價約19,131元，原業主於2018年以958萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約121萬元離場，單位升值約12.6%。

●將軍澳蔚藍灣畔9月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價18,711元，項目3座低層C室，實用面積約488方呎，兩房兩廳間隔，以845萬元易手，實用呎價17,316元。

●將軍澳LP6第5座中低層K室，實用面積約307方呎，一房間隔，新近以652萬元沽出，實用呎價約21,238元，原業主於2018年9月以約528.4萬元購入，持貨剛滿3年轉手，帳面獲利約123.6萬元，物業升值約23.4%，屋苑現時約有120個放盤，入場費由650萬元起。

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