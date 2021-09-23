【60歲是中年】日本長者就業率達25％　做邊行最多？

日本總務省早前趁該國「敬老之日」公布有關老人的統計數據。根據截至9月15日的人口推算結果顯示，日本65歲以上長者人口達到3,640萬人，較2020年同期增加22萬人。老人家在日本總人口中佔比達到29.1%，創歷史新高，同時亦為全球最高。

日本人口老化問題嚴重，同時又是著名的「長壽之國」，在醫療技術進步的背景下，日本的100歲以上老人連續51年增加，達到歷史上最多的8.65萬人。換句話說，退休之後分分鐘還有35年歲月要過。

於是乎，不少老人家退而不休。2020年，65歲以上長者就業人數為906萬人，已連續17年增長。長者就業率為25.1％，即是每4位日本老人家，就有1個仍在工作中，在全日本的就業人口中的佔比達到13.6％。而日本今年7月份全國失業率為2.8%，在發達國家之中接近全民就業的一片福地。

在日本就業的長者佔一半由企業提供職位(即是非自僱人士)，其中近8成是「炒散」或兼職等非全職工作。「散工老人」比10年前增加227萬人，比例上升7.6個百分點。

從各行業的長者就業人數來看，批發零售業佔最多，達到128萬人。其次是農林業，達到106萬人，服務業有104萬人，製造業92萬人。另一方面，日本農林業從業員當中，有53％為長者，佔比最高。

根據日本國立社會保障與人口問題研究所的推算，長者的佔比仍會繼續上升，預計到2040年將上升到35.3％。