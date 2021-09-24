東方日報B1：高通脹難降　環球焗收水　美最快11月減買債

環球加息風暴正在形成！面對高通脹可能持續更長時間的風險，美國聯儲局日前議息後暗示準備好退出疫情期間的刺激措施，最快11月會議開始縮減買債規模，或於明年恢復加息，大西洋另一端的英國和歐元區亦醞釀「收水」，迫使有新興國家央行率先展開激烈的加息周期作「放風措施」。

聯儲局維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，議息聲明首次提到可能很快放慢購買資產步伐。主席鮑威爾表示，最快下次會議採取行動。他稱，官員尚未決定「收水」速度，但大部分同意循序漸進地進行，繼而可能於明年中左右結束買債。

該局現時每月最少買入800億美元美債和400億美元按證，若下次會議啟動縮減買債，或分別每月減買100億美元和50億美元，共150億美元(約1,170億港元)，意味用約8個月時間結束買債，較上次2014年結束縮減買債行動縮短兩個月。

買債結束時間對於何時加息關鍵，因聯儲局表明結束買債後才加息。該局最新利率預測「點陣圖」顯示加息或來得更快，18名聯邦公開市場委員會(FOMC)委員中，一半即9人預期明年最少加息一次；利率預測中位數顯示2023年底前再加息3次，2024年底前再加3次。6月會議的利率預測中位數顯示，委員預期明年底前不會加息，2023年底前可能加息兩次。

聯儲局還降今年經濟增長預測，卻上調通脹和失業率預測。摩根大通資產管理全球市場策略師克雷格表示，聯儲局預期今年基本通脹4.2%，很大程度反映引發通脹的暫時性因素持續時間較預期長，以及疫情衝擊供應鏈引發的物價壓力。他續指，雖然當局維持通脹僅屬暫時性的論調，但高通脹可能持續更長時間，這可能正是更多FOMC委員預期明年和後年加息的原因；而若當局縮減買債的步伐符合預期，相信短期對大市的影響有限。

其他主要央行亦走向「收水」，英倫銀行貨幣政策委員會周四一致決定維持利率0.1厘，同時以7票贊成對兩票反對維持資產購買規模8,950億英鎊，副行長拉姆斯登加入支持減少買債，兩人主張把英國國債購買目標由下調至8,400億英鎊。該行表示，自8月會議以來的發展強化適度收緊理據，料當地今年通脹略高於4%。交易員聞訊後押注該行加息至0.25厘的時機提前兩個月，至明年3月。

歐洲央行有8名貨幣政策委員會委員向外媒放風，指本月較早前公布的今年起3年通脹預測是過低，原因包括供應鏈樽頸會比預期長，醫護以外行業也人手緊張，及該行用過去長期低迷的數據預測未來通脹有低估問題之嫌，為終結原定明年3月結束的緊急買債計劃提供更強理據。即使結束緊急買債計劃後可在其他買債計劃「拉上補下」，避免流動性供給突收緊的衝擊，但前提是有明確結束日期。

部分央行已搶先加息，其中巴西央行為控制當地接近10%的通脹，大手加息一厘至6.25厘，3月以來已累積加息4.25厘，更預告下次會議再以同等力度加息，事成將是連續3次議息加一厘。隨着經濟反彈，挪威央行周四宣布，將利率由零加至0.25厘，並表示12月很可能再加息。

然而，土耳其央行在通脹高企下，周四仍宣布劈息一厘，至18厘，再次引發市場對總統埃爾多安對幣策影響力的疑慮，並促使土耳其里拉兌每美元一度急挫1.83%，至8.8016的紀錄新低。