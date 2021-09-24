致富：增企業稅或令美股調整　中港歐股基金吸引

港人移民熱門地包括加拿大、英國、澳洲等，分別標註着北美洲、歐洲、亞太區市場，準備移民人士應更緊貼當地金融市場的消息，今期將簡述這三大市場的基金投資前景。致富財富管理部總經理張德明表示，以美國為主的美洲基金將受企業稅、通脹升溫、聯儲局縮表及中美關係緊張的影響，而且估值較高，反之歐洲、亞太區基金較符合長線增值目標。

美股自年初以來已上漲不少，以標準普爾500指數(「標指」)為例，截至9月17日為止，升幅達18%，他直言過去一年美股基金表現不俗，期間即使經歷通脹及加息壓力而調整，但其後亦拾回升勢，主要原因乃在經濟復甦的大前提下，投資者預期企前盈利將會持續增長，且在過去的一年，不少企業都作出股份回購行動，亦支撐美股的表現。

不過，隨着經濟復甦，通脹持續升溫，市場對加息收水的預期陸續浮現。事實上，種種原因加劇通脹，如疫情持續令某些地區封城，影響運輸及貨物供應，令價格成本繼續上漲。加上中美關係持續緊張，供應鏈的變化或令美國的取貨成本增加。

他表示雖然縮表影響短期的大市回報，但仍在市場的預期範圍之內，反而，近日美國經濟數據未如理想，意味着企業盈利增幅或不能維持在預期水平，而整體股票市場之市盈率或進一上升，會導致其估值比其他地區如歐洲、中港市場為高，標指目前市盈率達30多倍。

再者，即使聯儲局短期內不縮表，在美國政府負債29萬億美元，必須開源節流的情況下，很大機會實行拜登政府由大選以來一直倡議的企業稅和富人稅上調，加稅會令企業盈利大幅減少，同時降低企業回購股份的動力，直接打擊投資意欲，變相成為美股向下調整的一大因素。

由於目前有大量不確定因素，若投資者當前持有大量美股基金，他建議可減持美股比例，選投較便宜的歐洲、中港地區基金，較符合長線增值的投資目標。倘若投資者擔心中、港股的政策風險，則可考慮歐洲股票基金，其估值較為合理，而且變種病毒引致重症及死亡的影響似乎有限，相信大部分地區不會加強防疫措施，料旅遊及零售恢復後，銀行、消費及工業方面板塊能受惠周期性復甦。

若單純考慮估值因素，投資者可考慮中港消費股份類基金。去年內地雙循環政策出台，加上與美國貿易白熱化，經濟增長需要依賴國內消費帶動。無可否認，近期中國恒大的債務問題困擾市場，否則內銀股價亦非常吸引，股息率達7至8厘。客戶如欲將部分資產配置在金融股份板塊上，他則建議環球金融股票基金，能有效分散投資風險。

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