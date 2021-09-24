麥嘉嘉：逆市下宜揀攻守平衡投資組合
2021年09月24日 07:09
東網電視更多新聞短片
監管陰霾持續，拖累港股表現，多行業包括科技股、內房股、醫療股，濠賭股因監管收緊而陷崩盤漩渦，多個板塊承受沽壓。投資策略繼續以保守為上。
公用股業務較穩定，可作中線投資部署。股價走勢大幅跑贏大市的中國電力(02380)，近年將新能源作為主要發展方向，今年上半年在運風電、光伏發電量分別按年增長40.91%、54.06%；加上公司於7月份完成執行董事及高管換屆，而兩位新任執行董事分別為現國電投集團新能源總工程師以及前吉電股份總經理，亦特顯公司轉型至新能源的決心以及國電投集團對公司的大力支持，估計其新能源業務發展有望加速。公司加速轉型綠色能源企業，料今年年底公司清潔能源資產佔比將達到一半。目前市場尚未給予公司足夠關注，特別是水電及火電的業績波動極大掩蓋了公司新能源業務的高速增長，可留意。
另外，市況近來處於波動格局，而維持組合內的攻守平衡對財富增值甚爲重要。投資「派息基金」可以享定期收息的好處，除了定期收息外，若基金價格上揚，更可財息兼收。派息基金，以債券基金爲主，部分則爲股債混合和股票基金。每只基金的派息政策也各有不同，分別按季度、每月定期派息，亦有不定期派息的基金。挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證。而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。派息基金適合較長的投資年期。投資者宜了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)