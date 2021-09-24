麥嘉嘉：逆市下宜揀攻守平衡投資組合

監管陰霾持續，拖累港股表現，多行業包括科技股、內房股、醫療股，濠賭股因監管收緊而陷崩盤漩渦，多個板塊承受沽壓。投資策略繼續以保守為上。

另外，市況近來處於波動格局，而維持組合內的攻守平衡對財富增值甚爲重要。投資「派息基金」可以享定期收息的好處，除了定期收息外，若基金價格上揚，更可財息兼收。派息基金，以債券基金爲主，部分則爲股債混合和股票基金。每只基金的派息政策也各有不同，分別按季度、每月定期派息，亦有不定期派息的基金。挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證。而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。派息基金適合較長的投資年期。投資者宜了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)