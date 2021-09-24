宏安擬出售合營公司50%權益

完成已於緊隨簽署認購協議後落實，合營公司之權益現由宏安地產及合營公司夥伴分別擁有50%及50%，而合營公司不再為宏安地產之附屬公司，合營公司集團之各成員公司將被視為宏安地產之共同控制實體，且彼等之帳目將不再與宏安集團或宏安地產集團之帳目綜合入帳。預期宏安集團及宏安地產將於其綜合損益中確認因視作出售(經扣除估計專業費用及其他相關開支後)而產生的虧損約33萬元。

合營公司之所有進一步資本要求(不時超過合營公司之自身資源)應首先透過向銀行或金融機構尋求外部借款或融資之方式達成，否則將透過合營公司夥伴及Treasure Fountain根據股東協議所提供已協定之進一步股東貸款達成。

合營公司於2021年8月註冊成立，為樂康之控股公司(透過中間控股公司)，而樂康已訂立銷售條件及於投標完成時將成為該物業之註冊擁有人，並僅從事收購及持有該物業。投標完成預計將於2021年9月30日或前後落實。

該物業包括8層停車場平台，提供合共509個停車位，位於香港黃竹坑惠福道3號。該物業最初由宏安地產集團透過合營公司收購，(待投標完成後)以作可能之翻新、裝修或其他類似安排以供最終出售。然而，由於合營公司成立並隨後與合營公司夥伴商討後，同意該物業此後將持作投資物業出租及資本增值。

進行該等交易之理由及裨益為鑑於其鄰近主要住宅發展項目及港鐵黃竹坑站上蓋的港鐵綜合發展項目(該發展項目預計將提供住宅樓面面積約390萬平方呎之5,200個單位以及零售空間51萬平方呎)，預期一旦綜合發展分階段落成，該物業可滿足龐大的停車位需求。此外，港府預期推行「躍動港島南」計劃，亦會帶來額外的交通及停車需求。