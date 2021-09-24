道指升506點　布油漲至3年高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.08；港匯見7.7845；離岸人民幣(CNH)報6.4595；美元兌日圓處110.29；歐元企1.1743，英鎊報1.3726。金價報1,746.85美元。布油報77.26美元，紐油企73.30美元。比特幣報4.48萬美元。道指期貨升20點。

●道指收報34,764點，升506點或1.48%；標指收報4,448點，升53點或1.21%；納指收報15,052點，升155點或1.04%。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加1.6萬人，至35.1萬人，有別於市場預期降至32萬人。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,499點，跌11點。

●即月恒生指數夜期收報24,454點，跌65點，低水57點，成交21,088張。

●諮詢公司Kearney最新一項研究顯示，全球「殭屍企業」正大幅增加，而當中以房地產行業的公司佔比最多。

●世界貿易組織(WTO)周四(23日)發表《服務貿易晴雨表》報告，指出全球服務貿易在今年第二季和第三季度有所擴張，但仍低於新冠肺炎疫情前的水平。

●社交媒體Twitter周四(23日)宣布，推出名為「Tips」的新功能，將允許用戶通過一些交易支付和融資平台，以現金和比特幣支付他們喜愛的帳戶和網誌作者。

●運動品牌Nike Inc.公布，截至8月31日止第一財季，收入按年增16%至122億美元，低於市場預期的124.7億美元。Nike股價在盤後交易時段急跌逾3%。

●外媒報道，美國白宮新聞秘書Jen Psaki周四(23日)表示，拜登政府目前正在採取一切措施避免政府停擺，以應對國會可能未能及時提高債務上限。

●英倫銀行公布議息結果，貨幣政策委員會一致決定維持政策利率0.1厘不變，同時以7票贊成對2票反對維持資產購買規模8,950億英鎊。

●紐約11月期油收報每桶73.3美元，升1.07美元或1.48%；布蘭特11月期油收報每桶77.25美元，升1.06美元或1.39%，創自2018年10月以來新高。

●紐約12月期金收報每安士1,749.8美元，跌1.6%，創6周收市新低。

●英國富時100指數收報7,078點，跌5點或0.07%；法國CAC指數收報6,701點，升64點或0.98%；德國DAX指數收報15,643點，升137點或0.88%。

●部分國家收緊疫情期間推出的刺激措施下，挪威如外界普遍預期宣布加息，將基準利率上調到0.25厘，並暗示未來會繼續升息，這也是十國集團（G10）中自疫情爆發以來第一個收緊貨幣政策的國家。