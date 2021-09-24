黃詠欣：父母資助買樓首期　竟成為做按揭阻礙？

樓價高企，年輕人要結婚「上車」置業，有家人財力支持當然好。不過，即使有父母資助充足首期，做按揭時竟然都會引伸另一個問題？早前我們收到一對準新人求助，話說雙方父母同意合共出約二百萬元做首期，用作買入子女婚後居所。一切看似很美好，但在做按揭時，銀行看到子女只是剛剛畢業，二人每月入息合共只有約3萬元，銀行認為二人有這麼多的首期「有古怪」，於是要求他們證明首期資金是「正當來源」，並不是由財務公司借，或者是不法資金等等。

基本上，由雙方父母出資作首期，資金來源一定是「正當」，但是口講無憑，銀行要求：要雙方家長白紙黑字寫封信，證明首期資金是由他們付出，同時要寫明是「無償送贈」，銀行才會接納其按揭申請。就是這一封「無償送贈」證明信，差點令準新人買樓夢碎！未來奶奶對於銀行要求寫明「無償送贈」，內心感覺「不舒服」，擔心將來若兩口子離婚或要賣樓分身家時，男家出錢較多，女家如以這封「無償送贈」信要求把物業對分，男家便「蝕」了。

由結婚喜慶事，演變到家庭糾紛。一對準新人找我們幫忙時已經去到崩潰邊緣，按過往經驗，我們知道這只是部分銀行的要求，不同銀行有不同的取態及文件要求，不是每間銀行都要有資金來源證明信，於是我們很快便已經協助客戶找到在證明文件上，能令雙方父母都覺得「舒服」的銀行，為他們批出按揭申請。

要提醒，慈父慈母們如要協助子女付首期置業，或要送贈資產予子女，要做心理準備，有機會被要求交代資金來源。我們曾接個案是一個二十四歲的年輕人，沒有工作，但卻有突然有過億物業資產，並希望以資產審批方式，再為另一物業做按揭，結果銀行不單要客戶提供首期證明以及家人送贈的聲明信，也要其家人證明其資產來源是「正當」才批出其按揭申請。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣