強積金9月人均蝕6820元　港股組別大跌6%最傷

港股9月走勢差劣，事緣中港股市監管風波沒完沒了，且市傳內地中央政府要求本港地產商協助解決房屋問題，消息重挫大市氣氛。據晨星(亞洲)截至9月20日止的數據顯示，香港股票組別月內跌幅最多，達6.07%；而其他股票市場亦開始調整，9月以來整體強積金回報平均跌1.62%，連跌4個月，暫為年內跌幅最大月份，每名打工仔帳面慘蝕約6,820港元。

專家指，中港股市未來一個月跌市風險仍大，而美股資產價格水漲船高，在長遠通脹的大環境下，加息是遲早的事，建議接近退休年齡的投資者減持強積金的股票基金比例。

按積金局截至今年6月底，強積金資產總值約1.22萬億元(未計入其後新供款)。單計第三季，強積金回報累跌2.16%，平均每名打工仔(計及僱員及自僱人士)帳面蝕9,094元。在眾多強積金基金中，9月以來錄得升幅的股票類別只有日本股票，升幅達6.8%；而中國及大中華股票跌4.68%，歐洲股票及美國股票亦分別跌3.85%及3.44%。

在過去3個月，香港股票和中國及大中華股票的跌幅超過10%，分別跌15.5%及14.68%；亞太區股票(不包括日本)及亞洲股票(不包括日本)跌幅也分別達7.85%及7.56%。

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎表示，中港股市不明朗因素太多，而美股於高位居高不下，早應開始減持美股基金佔比，上望獲利空間不大，愈近退休年齡人士，愈要將強積金控制在股票與債券各半的比例；對於尚需長時間供款的人士，面對的風險不大，毋須刻意調配股票比例。

至於股票方面，他建議最好的比例為三成中港股票基金、七成其他地區的基金，包括亞洲、歐洲及美國股票，以分散風險。他預料中港股未來一個月跌市機會大，短期股市反映政策風險，但相信中長期而言，部分地區的政策對長遠經濟有幫助，投資者會重拾信心，例如若政府推行刺激大灣區經濟的政策，或能消除負面因素。