伍禮賢：債券投資「維好協議」與「擔保」有別

隨着近年內地出現債務違約的事項發生愈趨頻繁，投資者需要對債券投資的安全保障意識有所加強。而過往，不少債券投資者對債券條款中的「維好協議」(Keepwell Deed，又稱支持函協議)，或未具充分的風險防範意識，以下將對此項協議作出簡單介紹。

「維好協議」一般是由債券發行人﹑其母公司及債券託管人共同簽署，約定母公司將會承諾保持發行人的特定財務比率或股權水平，會有良好財務狀況以具備償債能力。這項協議疑似母公司作出「擔保」(Guarantee)，但性質上跟「擔保」卻大相逕庭。而在過去10年，中資企業在離岸市場發行附帶「維好協議」的債券，規模高達千億美元，因此對於廣大債券投資者而言，不得不值得重視。

對於「擔保」，若作為債券擔保人，債權人有權從法律途徑，要求擔保人代替發行人無條件承擔償付債務的責任，也就是說，如果發行人出現違約情況，擔保人同樣會被列為被追討對象。而「維好協議」則類似君子協定，母公司承諾維持發行人的償付能力，但債權人無法直接向該母公司要求索償，即使部分債券附帶股份回購承諾函，也同樣只屬君子協定，並無法律效力，甚至毋須在財務報表上披露。支持函提供者的身份，通常是發行人的直接或間接母公司，所以在母公司的財務報表中有機會列入此項債務，卻不代表母公司必然會直接擔保這一債務。

去年，方正集團因債務違約而開展債務重組，而在這個過程中，其母公司北大方正集團宣布對方正集團此前提供「維好協議」不予確認，當中涉及5隻合計規模為17億美元的海外債券。後來，方正集團的海外債券持有人以其母公司北大方正集團未能有效履行「維好協議」為由，對北大方正集團提出訴訟，惟相關債權的確認，顯得困難重重。

由此可見，「維好協議」不具任何法律效力，「維好協議」提供者並沒有義務承認該筆債務，因此投資者在投資時需要多加注意。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌代表，並沒有持有上述股份)