麥嘉嘉：中國電力新能源業務有望提速拓展

監管陰霾持續，拖累港股表現，科技股、內房股、醫療股及濠賭股等多個行業先後因監管收緊而陷入崩盤漩渦，多個板塊受沽壓。投資策略繼續以保守為上。

公司加速轉型綠色能源企業，預料今年年底公司清潔能源資產佔比將達到一半。目前市場尚未給予公司足夠關注，特別是水電及火電的業績波動極大掩蓋了公司新能源業務的高速增長，投資者可多加留意。

另外，市况近來處於波動格局，而維持組合內的攻守平衡對財富增值甚為重要。投資「派息基金」可以享有定期收息的好處，除了定期收息外，若基金價格上揚，更可財息兼收。派息基金，以債券基金為主，部分則為股債混合和股票基金。每隻基金的派息政策也各有不同，分別按季度、每月定期派息，亦有不定期派息的基金。

挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證。而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。派息基金適合較長的投資年期。投資者宜瞭解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(筆者為註冊持牌人，並無持有上述股票)