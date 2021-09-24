溫灼培：紐元吸引力猶勝加元

加拿大總理杜魯多及其所屬自由黨繼續執政，這可有助政策延續，對加拿大經濟以至加元而言均可視為利好因素。不過，杜魯多政府始終擺脫不了弱勢政府狀態。現在政治不穩定因素消除，往後我們要關注的是加央行貨幣政策取態。

回想大選前，面對當地熾熱樓市及高通脹率(當地8月年通脹率為4.1%，遠高於加央行所定下的2%通脹目標) ，加央行是7大工業國組織(G7)之中，首家啟動削減買債計劃的央行。現關注大選過後，加央行會否加快相關步伐。加央行下次議息會日期是10月27日。另外，在疫苗接種方面，加拿大超越美國，75%國民已接種，相信這有助於經濟重啟。預料加元1.30兌每美元具支持，長遠走勢料橫行偏好。

論商品貨幣，筆者認為紐元要較加元優勝。紐西蘭於本周二(21日)宣布把最大城市奧克蘭的最高警戒級別由第四級下降至第三級。而奧克蘭以外地區則維持在較低的第二級別。事實上，現在紐西蘭的疫情新增確診人數不多。假設短期疫情能受控，料10月6日議息會紐央行仍有加息可能。以現時0.25%官方息率，紐元息率已較加元的0.1%優勝。若下月真能落實加息，料更有助增強紐元吸引力，預料紐元於69美仙有較大支持，如下月加息目標看73美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培