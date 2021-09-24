【高盛推介】藥明低開高走 資金部署好倉
2021年09月24日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：醫藥股周四(23日)逆市下跌，當中藥明生物(02269)跌近5%後觸底反彈，周五(24日)早段則下試117.2港元後再度獲支持。觀察藥明表現，可見近期股價在110至125元的區間上落，最新於接近頂部整固。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金趁低部署好倉，當中認購證於周四獲資金轉向流入，有約70萬元。牛證則錄得約850萬元資金流入，並集中在100元收回區域的遠牛。
藥明購證24829，行使價130.88元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.5倍，行使價120至135元、2個月期以上的貼價條款中，槓桿最高。
藥明購證26102，行使價138元，2022年1月21日到期，實際槓桿5倍，中期、低街貨。
藥明牛證67083，收回價110元，行使價108.5元，換股比率100，槓桿比率9.9倍，相近收回價近牛中街貨較低。
藥明牛證66248，收回價95元，行使價93.5元，換股比率100，槓桿比率4.4倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
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