富衛集團提交美國上市申請

富衛指，擬發行的美國存託股份數量和發售價格範圍有待釐定。摩根士丹利、高盛、摩根大通、滙豐及招銀國際擔任此次公開招股的代表承銷商和聯席帳簿管理人。外媒早前報道，富衛在美國上市的集資額可能介乎20億至30億美元。

富衛在招股書表示，部分投資者表示有興趣認購總額不超過5億美元的美國存託股票(ADS)，當中包括李嘉誠基金會認購最多3億美元股份；電訊盈科認購最多1億美元股份；富衛的控股公司PCGI認購最多1億美元股份。

另外，富衛已與阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management, Inc)建立策略合作夥伴關係。Apollo透過旗下聯屬公司Athene Life Re Ltd.將以現金認購富衛新A類普通股形式，向富衛作出4億美元的股權投資，上述股權投資與富衛IPO同時進行。