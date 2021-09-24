【瑞通推介】恒指方向未明　即市資金好淡爭持

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10年期債息升穿1.4厘，為7月中以來最高水平。道指周四(23日)收報34,764點，升506點或1.5%。恒指周四盤中高見24,827點，全日收報24,510點，升289點或1.2%。周五(24日)早段好淡爭持，高位一度重上24,600點，其後倒跌，曾低見24,300點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾5,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,000萬元，反映好倉投資者趁大市反彈減持。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團發布外賣中秋假期數據顯示，與去年同期相比，今年中秋假期外賣異地訂單增逾31%，同期「團圓餐」訂單按年增長超過5.7倍。另外，各地鄉村景點的訂單量同比2019年中秋上漲1.7倍。數據理想帶動美團股價周四顯著跑贏大市及其他科技股，一度飆近7.5%至接近248元，全日維持5.2%的升幅，收242.6元，重越10天和50天線。周五早段曾漲近3%，上試250元水平見阻力。周四有超過1,300萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾790萬元淨流入。

汽車股周四集體捱沽，並以吉利汽車沽壓最為顯著，成為表現最差藍籌。股份一度挫逾6.3%至22.85元，重返7月時水平，全日收挫5.1%於23.15元，連失100天和250天線，成交亦明顯增加。內媒報道，吉利控股集團董事長李書福表示，吉利已開發出多款甲醇乘用車和商用車，並計劃年內發布首款新能源概念重卡。行業數據方面，中汽協公布8月商用車產銷同比降逾四成；另乘聯會公布，9月第3周乘用車市場零售同比下降14%，表現相對偏弱，但相對今年8月第3周則增長15%。吉利周五早段曾反彈3%，高見24元，其後升勢回順。周四有約5億元北水淨沽出吉利，是淨賣出最多港股。輪證資金流方面，近680萬元淨流入其好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

倫敦金屬交易所期銅跌見1個月低位，拖累銅業股表現。江西銅業股份自上周一升抵18.2元後開展跌浪，周四收報14.48元，跌0.8%，錄7連跌，期間累跌超過兩成，先後跌破多條移動平均線。周五早段先回升逾1%，觸及14.7元見阻力，其後轉跌，於14.3元水平徘徊。周四有逾350萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流出。

李寧周四同樣逆市向下，最低見90.6元，跌幅6.2%，尾市跌幅收窄，收93.8元，下滑2.8%，險守50天線。有券商發表研究報告指，內地9月首15天體育用品線上銷售低迷，但李寧表現屬最好，增長18.5%。李寧周五早段再跌逾4%，曾失守90元大關，其後跌幅收窄。周四分別有逾320萬元和逾20萬元淨流入其好倉和淡倉。

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