瑞銀：清零政策影響　中國第四季經濟或轉差

瑞銀發表第四季亞洲經濟展望，預期亞洲大部分地區經濟將從第四季起重返復甦軌道。而中國經濟受內地採取疫情清零策略，或影響投資及消費意欲，中國下半年經濟增長可能將大幅放緩至5%以下，第四季經濟或向下。

針對國內提出「共同富裕」對新經濟行業的影響，為市場帶來衝擊。該行指，自2月份以來，中國的新經濟行業已下跌40%，該行亦下調了新經濟行業近期和中期的企業獲利預測。該行認為，政策將聚焦於擴大中產階層，透過稅收和財政轉移支付來促進社會平等，新經濟行業估值可能從當前水平進一步下跌5%，以反映企業獲利前景下調；而在下行情景中，跌幅可能超過15%。但強調這並不意味不存在任何機會。

針對美國縮減買債對亞洲投資者影響方面，該行表示，投資者的反應不會那麼劇烈，因為美聯準會已明確表示將循序漸進縮減買債，以減輕負面影響。其次，相較於2013年，目前外國投資者的倉位較輕，企業獲利增長更強勁，各經濟體的國際收支也更穩健。第三，近期亞洲債市和股市已出現回跌，這應會限制下行空間。

該行建議投資者應了解哪些亞洲貨幣對美國利率上升最為敏感、本地區的信貸風險是否將見頂並勝過美債收益率上漲的影響，以及利率上升對企業獲利增長有何影響。

另外，瑞銀認為投資者可考慮投資通脹受益股，如金融、材料和工業類股應能受益於企業獲利穩健增長且估值相對具吸引力；優質周期類股中的龍頭企業，如本地區估值合理的互聯網平臺頭部企業的上行空間具吸引力；及具結構性主題的股份，例如中國綠色科技和5G 供應鏈。

債券方面，中國房地產行業上半年業績穩定，銷售額按年上升21%，利潤率則下降3個百分點，信用指標相對保持穩定。該行預期，今年內住房銷售將維持弱勢，但鑑於銷售放緩，認為進一步收緊政策的空間也有限。