【高盛推介】騰訊上試470元 資金留意淡倉
2021年09月24日 11:59
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(23日)反彈重上460港元水平收市，升約2.9%。周五(24日)則早段好淡爭持後，升幅擴大，最高見473.4元，突破過去1周高位。
騰訊持續回購，據騰訊報表披露，周四於聯交所再回購22萬股，涉資約1.02億元。早前有券商指騰訊旗下網遊業務所面臨的監管風險屬可控，18歲以下未成人用戶的遊戲收入約佔其內地遊戲收入僅6%。該行維持對騰訊「增持」評級，目標價640元。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金留意淡倉，當中認沽證錄得約890萬元資金流入。周四流入熊證的資金則較集中在475至495元間收回價的產品。
好倉方面，則見周四部署牛證的資金主要沽出遠牛，並見流入的資金集中在440至445元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見在港股通周四復市下，騰訊繼續獲北水買入，錄得約6.9億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊購證(22789)。貼價選擇可留意年期約3個月的騰訊購證(22448)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛證(68261)，與現價有約17元收回距離。遠牛選擇可留意騰訊牛證(60236)，與現價有約32元收回距離。
騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。
騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。
騰訊牛證68261，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率21.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊牛證60236，收回價435元，行使價432.2元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價385元以上，2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽證(24338)。價外選擇可留意年期約4個月的低街貨騰訊沽證(24068)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(63273)，與現價有約33元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(55184)，與現價有約53元收回距離。
騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、行使價385元以上，2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽證24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.1倍，價外、低街貨。
騰訊熊證63273，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，高槓桿近熊。
騰訊熊證55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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