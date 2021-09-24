【高盛推介】騰訊上試470元　資金留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(23日)反彈重上460港元水平收市，升約2.9%。周五(24日)則早段好淡爭持後，升幅擴大，最高見473.4元，突破過去1周高位。

騰訊持續回購，據騰訊報表披露，周四於聯交所再回購22萬股，涉資約1.02億元。早前有券商指騰訊旗下網遊業務所面臨的監管風險屬可控，18歲以下未成人用戶的遊戲收入約佔其內地遊戲收入僅6%。該行維持對騰訊「增持」評級，目標價640元。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金留意淡倉，當中認沽證錄得約890萬元資金流入。周四流入熊證的資金則較集中在475至495元間收回價的產品。

好倉方面，則見周四部署牛證的資金主要沽出遠牛，並見流入的資金集中在440至445元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見在港股通周四復市下，騰訊繼續獲北水買入，錄得約6.9億元資金淨買入。

騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。

騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.1倍，貼價。

騰訊牛證68261，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率21.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。

騰訊牛證60236，收回價435元，行使價432.2元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、行使價385元以上，2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊沽證24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.1倍，價外、低街貨。

騰訊熊證63273，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，高槓桿近熊。

騰訊熊證55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。