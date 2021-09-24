內地「能耗雙控」　多家上市公司報告限電影響

內地多個省份近日發出「能耗雙控」(能源消耗總量和強度雙控)的政策文件，內媒報道指，由於電力供應問題和強制執行環保法規，內地限電和強制工廠減產情況擴大，相關限制已波及江蘇、浙江及廣東等十多個省份，幾家公司已向內地證券交易所提交的文件中報告了限電的影響。

內媒引述一名工作人員透露，浙江約160家紡織、印染、化纖行業的高耗能企業被責令停產，以滿足能耗雙控目標，大約80%的公司位於馬鞍街道，馬鞍街道於9月21日發布了停產通知，停產將持續到9月30日。另外，鑑於雲南省將取消此前給與電解鋁企業新增產能的電價優惠，雲鋁股份上周表示，因省級能耗雙控，今年剩餘時間的產量將大幅減少。農業方面也受到影響，限電擴大據悉令江蘇和天津的幾家工廠關閉，這些工廠將大豆壓製成包括沙拉醬、人造黃油和用於動物飼料所需的油。

報道同時指出，煤炭價格創新高導致許多電廠無利可圖，部分省份造成了電力供應缺口，倘若缺口擴大，其影響或較夏季中國部分地區的限電更嚴重。

國家發改委體改司副司長蔣毅周五(24日)稱，目前民營企業發展面臨的挑戰和困難依然不小，要下大力氣持續抓好各項改革發展任務的落實，針對原材料漲價和近期限電等，會及時研究加以解決。