金川國際否認獲寧德時代入股　與下游公司長期合作

集團指，短期的重點是在剛果建設Musonoi銅鈷礦，料2022年底能投入營運，鈷年產量可達8.8萬噸，提供新的利潤增長點。

今年上半年集團來自採礦業務的鈷收入去年年減少12%，主要因為鈷銷量下跌所致，但因平均鈷價上升而有所抵銷。今年上半年鈷銷量為1,187噸，按年減少60%，其乃由於生產水平下降及因應額外新冠肺炎檢測導致的交通延誤，管理層料下半年的鈷的產能將有所下降。

對於未來會否有拼購計劃，集團透露，對海外資產有興趣，一直有跟總公司溝通，但暫未有支持時間點及方案，待時機成熟後才會公布。另外，有指集團或獲寧德時代入股，管理層否認事件，並指公司跟其他下游公司及電池生產商有長期的合作關係，不排除其他對股東有利的合作方案，若項目有資金需要，會安排下一步融資。

金川國際公布6月底止半年業績，收益3.6億美元，按年增加68.05%。期內由虧轉盈，錄得純利6,111.4萬美元，去年同期虧損2,831.5萬美元；每股盈利0.48美仙。不派中期息。

集團於上半年錄得毛利率37%，較去年同期的7%大幅提升。管理層指是由於成本控制得宜，但未來毛利率能否持續強勢要視乎收入情況，若銅價維持在每噸幾千美元，將繼續看好毛利收入。