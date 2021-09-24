元朗米埔住宅地擬建分層住宅　提供3090伙

城市規劃委員會收到多項規劃申請，包括元朗有兩項住宅發展提出修訂方案，其中元朗米埔位於錦綉花園以東的一幅住宅地，早年曾獲批建71座洋房，現計劃作分層住宅發展，提供3,090個單位。

資料顯示，上述地盤位於元朗錦壆路、下竹園路及豐竹路，佔地約707,100方呎，現劃為「住宅(丁類)」地帶，申請人要求改劃為「住宅(丙類)1」，擬議地積比率2倍，興建10幢分層住宅及4座洋房，樓高3至23層，住宅樓面約1,414,201方呎。另設6座1至3層高商用樓宇，作零售及安老院舍等施設之用，提供100個床位。

申請人指出，考慮到地盤現時極低發展密度，作住宅發展沒可能附帶一般民生服務設施，土地已閒置數十年，浪費土地資源。而未來港鐵北環綫有助激發當地發展潛力，該區將來由遠離新市鎮，轉變成鄰近港鐵站，現有土地用途未能回應區內因基建及交通改善而令地區轉型的情況，故提出改劃用途，作低密度、低至中層高住宅發展，並附帶商業設施以服務鄰社。

申請人稱，該地盤於2016年獲許可發展107座洋房，其後2018年提出興建200個分層住宅單位的方案亦獲通過，是次新方案合拼上述兩項規劃許可，以增加單位供應數目。