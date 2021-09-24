恒大債務危機衝擊　花旗警告：中國樓市恐陷熊市

該行指出，中國房地產恐進入熊市，即使在有序的重組下，中國的房地產業也可能面臨下跌壓力。儘管中國當局試圖透過實施限價來抑制恒大拋售潮導致的房地產價格跌勢，但價格控制通常起不了太大作用。

數據顯示，中國房地產業佔國內生產總值(GDP)近30%，同時佔家庭資產的40%。8月中國房屋銷售價值下降約兩成，而二手市場價格自2020年2月以來首次下降。

各界近期也開始擔心恒大債務危機會失控，美國銀行表示，在恒大危機蔓延並破壞經濟之前，中國需要減輕負債開發商的壓力。野村指出，抑制中國下半年經濟增長的因素，預計有一半以上是受到樓市衝擊。

根據花旗基於2014年中國之前一次房地產嚴重衰退的情形推算，這次衝擊對於全球大宗商品及新興市場的信貸和貨幣影響最為明顯。該行分析師表示，主要擔心中國經濟增長放緩最終會對大宗商品產生影響，而大宗商品是許多新興市場經濟體的主要經濟動力。