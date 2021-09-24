傳內地官員關注香港房屋問題　地建會：從未聽過有關消息

香港地產建設商會表示，今(24日)舉行執委會會議有討論到一則外國傳媒就內地官員關注香港房屋問題的報道，執委會委員澄清，從未聽過有關消息，而商會本身亦未有所聞。

如同社會各界一樣，香港地產建設商會一直關注香港土地房屋供應與及經濟民生問題，多年來與特區政府府和社會各界共商對策，在良政善治的新環境下，商會和一眾會員定必繼續全力支持特區政府增加土地房屋供應，改善經濟民生。

香港地產建設商會秘書長龍漢標表示，不認為相關報道對地產商及商會構成壓力，重申業界一直就社會各種議題，與特區政府保持聯絡。

本港房屋問題嚴重，近日有傳中央打算出手，要求一些有影響力的本港地產商，協助解決香港房屋短缺問題。

是次例會在今午閉門舉行，下午大約1時許，多個地產界代表到場，包括新鴻基執行董事郭基煇、地產建設商會會長簡基富、麗新集團高級副總裁林顥伊、華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、恒基兆業地產有限公司執行董事黃浩明、會德豐地產常務董事黃光耀、地產建設商會執委會主席梁志堅、信和置業集團聯席董事田兆源，以及地產及建造界議員石禮謙。